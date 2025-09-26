Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Busquets jugando con la Selección Española en Qatar EP

Sergio Busquets anuncia su retirada

A finales de año, el futbolista se despedirá del fútbol profesional, una situación sobre la que se siente «muy efliz y orgulloso»

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55

El español Sergio Busquets pondrá punto y final a su carrera como futbolista profesional a finales de este año, cuando concluya la actual temporada de ... la MLS con el Inter de Miami, según ha anunciado en vídeo que ha publicado en sus redes sociales. «Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego», ha afirmado el futbolista.

