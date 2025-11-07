Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal, en una imagen de archivo, con la selección española Efe
Fútbol

Lamine Yamal lidera la selección para certificar el billete para el Mundial

El futbolista del Barcelona regresa a la convocatoria en la que vuelven Fabián Ruiz y Fermín, mientras que Fornals es la gran novedad

Javier Varela

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:36

Lamine Yamal regresa a la selección para liderar el grupo que certificará la clasificación para el Mundial del año que viene. Su regreso se produce ... después del conflicto que originó su pubalgia, de la que parece haberse recuperado, y posterior baja a la llamada de Luis de la Fuente en la última convocatoria. Una tensión que comenzó con un cruce de declaraciones entre su entrenador Hansi Flick y el seleccionador, en las que el primero acusaba al segundo de «no cuidar a los futbolistas» en La Roja. Aquello quedó zanjado, que no olvidado, y Lamine regresa con galones a una lista en la que la continuidad es lo más reseñable.

