Huijsen ha sido desconvocado y regresa a Madrid. Efe
Mundial 2026 | Clasificación

Huijsen abandona la concentración de la selección y regresa a Madrid

De la Fuente libera al central a causa de las molestias musculares que le impidieron jugar ante Georgia y que tampoco le permitirán estar el martes frente a Turquía

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:39

Comenta

Luis de la Fuente tomó la decisión de desconvocar este domingo a Dean Huijsen, que regresa a Madrid para ser tratado en la capital de ... España de las molestias musculares que le hicieron ser baja de última hora el sábado en Tiflis ante Georgia y que tampoco le permitirán participar en el duelo que enfrentará a La Roja el martes con Turquía en Sevilla.

