Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de España celebran uno de sus goles contra Turquía. EFE
Fútbol

España vuelve a ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA

La Roja se aprovecha de la derrota de Argentina en Ecuador y recupera el trono once años después

David Hernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:31

Once largos años han pasado desde que España dejó de ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA, pero este jueves esa racha ... se acabó y La Roja vuelve a estar en la cima del fútbol. El triunfo en la pasada Eurocopa y el desempeño en la última Liga de Naciones, en la que La Roja fue subcampeona, impulsaron a España a lo más alto de la clasificación, aunque las goleadas sobre Bulgaria y Turquía en esta ventana internacional fueron el empujón final. Salvo sorpresa, la selección dirigida por Luis de la Fuente debería mantenerse en ese primer puesto hasta el inicio del Mundial de 2026. Este registro guarda su infortunio, ya que nunca ganó la Copa del Mundo el equipo que ocupaba ese lugar justo antes del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  8. 8 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  9. 9 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  10. 10 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España vuelve a ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA

España vuelve a ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA