De la Fuente, sobre los menos habituales: «Me dan total garantía»

El seleccionador español abre la puerta a las rotaciones en el duelo ante Bulgaria aunque garantiza «un equipo de las máximas garantías»

José Manuel Andrés

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:04

Máxima confianza en todos sus jugadores, también los menos habituales. Así lo dejó claro Luis de la Fuente en su rueda de prensa previa al ... duelo ante Bulgaria, a priori el partido más asequible para España en la fase de clasificación para el Mundial. «Me dan total garantía. Tenemos una relación de futbolistas fantástica, magnífica. Veremos cómo es la evolución de la gente que participó el sábado y mañana por la mañana decidiremos. Ya tengo una idea, pero soy muy de sensaciones y vamos a sacar un equipo de las máximas garantías», aseguró, abriendo la puerta a las rotaciones.

