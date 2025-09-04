Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge de Frutos, jugador del Rayo y la selección EFE
Fase de clasificación

Dani Vivián y Jorge de Frutos, descartados para el partido contra Bulgaria

Los dos futbolistas se caen de la lista de 23 para el primer encuentro de la selección en su rumbo al próximo Mundial

David Hernández

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14

Ya se conocen a los 23 jugadores que estarán disponibles para Luis de la Fuente en su primera prueba hacia el Mundial de 2026. De ... la lista final se caen Dani Vivián y Jorge de Frutos, que tendrán que esperar al partido de Turquía para tener una oportunidad. El jugador del Rayo sustituyó a Yéremy Pino en la convocatoria, tras lesionarse durante la concentración. De Frutos, que está a un gran nivel con su club, no le bastó para formar parte de la nómina de centrocampistas ofensivos de España, en la que sí estarán los jugadores del Barça, Dani Olmo y Fermín.

