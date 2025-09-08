El Malacitano no pudo debutar en la Liga con su camiseta

El Malacitano, que no puede competir con esta denominación en el grupo 4 de Segunda RFEF, tampoco pudo debutar este domingo, en su visita al ... Antoniano (0-0), con su equipación oficial, y tuvo que recurrir a la segunda del cuadro sevillano, en un nuevo episodio insólito que sumar a todo lo que rodea este proyecto.

«Antes del inicio del encuentro, cuando se encontraban los delegados de ambos equipos realizando las labores prepartido, me percato que el equipo visitante me presenta las dos equipaciones con el escudo del CD Unión Malacitano. No siendo la oficial aprobada por la RFEF. Ante tal situación y siguiendo instrucciones de la RFEF, pongo en conocimiento del delegado del equipo visitante que debe de jugar con la equipación oficial del FC Unión Atlético. Comunicándome que no dispone de ella en este momento. Al objeto de poder disputar el partido, toda vez que nos comunica que si no juegan con esa se puede dar como incomparecencia, se busca la solución que se juegue con la segunda equipación del equipo local», aclaró el árbitro, Pozo Fernández, en las incidencias de su acta, al final del partido.

Hay que recordar que el Malacitano parte de la entrada del que fuera administrador concursal del Málaga Daniel Pastor, y un grupo de empresarios locales en un equipo murciano de Segunda RFEF, La Unión Atlético. Estos gestores ya estuvieron al frente del Torre del Mar, pero pusieron fin a esa etapa.

La Unión estuvo muy cerca de ascender directamente a Primera RFEF, pero se vio superado en la última jornada por el Juventud de Torremolinos, y en la primera criba de los 'play-off' se quedó también en el camino. Las Federaciones Andaluza y Murciana aprobaron después en sus respectivas asambleas el traslado de este club a Málaga cara a esta temporada, algo poco habitual (seguiría compitiendo en el grupo 4 de Segunda RFEF), pero no la Federación Española, con lo que no se permite tampoco de momento el cambio de denominación.

Al estar en obras el campo de La Unión, el equipo comenzará de local en Totana, aunque pensaba poder actuar en Málaga, donde se entrena una plantilla que tiene en sus filas jugadores costasoleños o excanteranos del Málaga como David Márquez, Mike Cevallos o Rafa de Vicente.

El último capítulo ha sido el de la camiseta. El Malacitano, denominación no aprobada, anunció un diseño verde y morado el mismo día que el Málaga presentó su primera equipación, y este no es aprobado para la competición por lo que muestra en su escudo.

En los últimos meses este proyecto del Malacitano ha generado mucho rechazo de los aficionados malagueños al fútbol, que no asumen el intento de establecer en la capital un nuevo club, que además había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para el uso del estadio de atletismo.