Julen Guerrero, en su etapa como responsable de tecnificación del Málaga. SUR

Julen Guerrero, nuevo director general del Estepona

El icono del Athletic Club y antiguo responsable de tecnificación del Málaga asume el mando del conjunto esteponero, que se encuentra ya a 12 puntos de la salvación

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:42

Comenta

Julen Guerrero regresa a la provincia de Málaga. Tras su etapa como responsable de tecnificación en el club de Martiricos en la 2011-12, el ... mito del Athletic Club se embarca en una aventura como director general del Estepona, club que milita en Segunda RFEF pero que se encuentra en una situación crítica, ocupando la penúltima posición del Grupo 4 con sólo siete puntos tras 14 jornadas, a doce puntos de la salvación.

