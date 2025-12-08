Julen Guerrero, nuevo director general del Estepona

Julen Guerrero regresa a la provincia de Málaga. Tras su etapa como responsable de tecnificación en el club de Martiricos en la 2011-12, el ... mito del Athletic Club se embarca en una aventura como director general del Estepona, club que milita en Segunda RFEF pero que se encuentra en una situación crítica, ocupando la penúltima posición del Grupo 4 con sólo siete puntos tras 14 jornadas, a doce puntos de la salvación.

La llegada de Guerrero a Estepona se produce un par de meses después de la derrota de Joao Diogo Manteigas, su candidato en las elecciones a la presidencia del Benfica, que quería convertirle en el nuevo director de la cantera del conjunto lisboeta en caso de que ganase el portugués. Pero Rui Costa volvió a ser reelegido y el proyecto de Guerrero se vino abajo.

Vinculación con Málaga

Su periplo como coordinador de la cantera del Málaga tan sólo duró una temporada, aunque el histórico medio punta del conjunto bilbaíno ha mantenido su relación con la provincia y el club, pues su hijo, Julen Jon Guerrero, perteneció a La Academia hasta 2018, cuando puso rumbo a la cantera del Real Madrid.

Por su parte, después del Málaga, Julen Guerrero pasó al terreno de los banquillos, como técnico de las categorías inferiores de la selección española (sub-15, sub-16 y sub-17), pero su último trabajo fue como entrenador del Amorebieta la pasada temporada, aunque duró apenas diez partidos.