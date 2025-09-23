Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Malacitano (denominado oficialmente La Unión Atlético), en el duelo que ganó el pasado fin de semana al Lorca. GONZALO J.MARTÍNEZ

El CSD da la razón a la RFEF, en otro varapalo al Malacitano para poder jugar en Málaga

El equipo, que sigue compitiendo en el grupo 4 de Segunda RFEF bajo el nombre de La Unión Atlético y actuando de local en Totana, sigue sin ver aprobado su traslado a la capital costasoleña

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:23

Como ha adelantado este martes el portal 'Iusport', el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha vuelto a dar un varapalo al CD Unión Malacitano, el ... proyecto del exadministrador concursal del Málaga, Daniel Pastor, y un grupo de empresarios locales, para lograr el traslado del La Unión Atlético murciano (un club en el que entraron la pasada campaña y casi lo suben a Primera RFEF) a tierras costasoleñas y poder competir de local en el estadio Ciudad de Málaga, como se acordó con el Ayuntamiento.

Espacios grises

