El CSD da la razón a la RFEF, en otro varapalo al Malacitano para poder jugar en Málaga

Como ha adelantado este martes el portal 'Iusport', el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha vuelto a dar un varapalo al CD Unión Malacitano, el ... proyecto del exadministrador concursal del Málaga, Daniel Pastor, y un grupo de empresarios locales, para lograr el traslado del La Unión Atlético murciano (un club en el que entraron la pasada campaña y casi lo suben a Primera RFEF) a tierras costasoleñas y poder competir de local en el estadio Ciudad de Málaga, como se acordó con el Ayuntamiento.

EL CSD ha inadmitido el recurso presentado por jugadores y técnicos del CD Unión Malacitano, que reclamaban la tramitación de sus licencias a través de la Real Federación Andaluza de Fútbol ocupando la plaza del FC La Unión Atlético.

Este verano las asambleas respectivas de la Federación Murciana de Fútbol y la Andaluza aprobaron este trámite, pero no después de la Real Federación Española de Fútbol, a través del Juez Único de Competiciones no Profesionales y, posteriormente, por el Comité Nacional de Segunda Instancia. El argumento ofrecido es de que «se trata en realidad de dos entidades diferentes».

Para el CSD, que ha respaldado esta interpretación, «no ha habido una denegación de licencias, sino una tramitación irregular por parte de los solicitantes, que pretendían inscribir jugadores de un club -CD Unión Malacitano- en el ámbito territorial y la categoría de otro -FC La Unión Altético». La decisión es firme en vía administrativa, lo que abre la vía al recurso contencioso-administrativo para el CD Unión Malacitano.

En este momento se llevan disputadas ya tres jornadas en el grupo 4 de Segunda RFEF, y La Unión Atlético, el nombre con el que compite este Malacitano, con camisetas de colores verde y morado, es sexto en la tabla clasificatoria, con cinco puntos, y acaba de ganar este fin de semana al Lorca Deportiva (1-2).