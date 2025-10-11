Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Asencio, antes de un partido con el Real Madrid. EP

La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio

Ya solo queda en pie la acusación de la Fiscalía, que pide dos años y medio de prisión para el futbolista grancanario

Canarias7

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:49

La defensa de la víctima menor de edad en el 'caso Asencio' retira la acusación contra el futbolista grancanario del Real Madrid. Hace unas semanas, ... la otra víctima había anunciado que también retiraba los cargos, por lo que el jugador ya solo está acusado por la Fiscalía, que pide dos años y medio de prisión para él.

