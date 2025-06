El Real Madrid, nuevo jefe, viejos vicios

Fue solo el estreno, con un calor sofocante en Miami y sin Kylian Mbappé, pero el debut de Xabi Alonso al frente del Real ... Madrid no respondió a las enormes las expectativas generadas. Fue de menos a más el equipo blanco, desgobernado en el primer acto y más dominante tras la reanudación, pero no pudo contra un Al Hilal peleón, con buenas individualidades, pero sobre el papel varios escalones por debajo. El resultado no compromete las posibilidades del Real Madrid en este Mundial de Clubes, ya que es muy superior Pachucha y al Salzburgo, pero apenas arroja conclusiones sobre las teclas que toca el sustituto de Carlo Ancelotti.

De momento, cabe colegir que el Madrid tiene nuevo jefe, pero mantiene los viejos vicios. Enorme la tarea que tiene por delante Xabi Alonso, tal y como el guipuzcoano reconoció tras su primer examen oficial. «Siento una mezcla de todo. La primera parte no me gustó demasiado, nos servirá para ver qué mejorar. En la segunda estuvimos mejor, con más equilibrio, mejor manejo del balón. Les hundimos más, pero faltó el gol. Me quedo con eso y tiraremos de eso», analizó en Dazn. El expreparador del Bayer Leverkusen considera que a sus jugadores les faltó paciencia en algunos tramos. «Quería que no acelerásemos demasiado rápido, que tuviéramos más pausa con el balón».

A estas alturas, cualquier análisis es prematuro. Pero Xabi conoce bien la casa y sabe que en el Real Madrid se piden éxitos desde el primer minuto. «Solo han sido tres entrenamientos y la exigencia del resultado está ahí, pero lo que queremos ser lleva su tiempo», desgranó. No obstante, sí observó ya algunos detalles en la segunda parte sobre los que incidió a sus jugadores. «El buen manejo del balón, atacar los pasillos, jugar más alto y presionar tras pérdida», subrayó antes de explicar, sin querer poner excusas, que el calor dificultaba, que Vinicius tenía calambres o que Raúl Asencio estaba con antibióticos.

Como le ocurrió a lo largo de la temporada, al Madrid le faltó profundidad y claridad en los metros finales, jerarquía en el centro del campo y falta de contundencia en defensa, tanto en el eje como en los laterales. Courtois apenas se vio exigido, pero también falló el trabajo en las ayudas defensivas y en el repliegue, sobre todo en el primer acto. Otro problema antiguo, aunque ahí Xabi Alonso tiene poco que ver, fue la falta de acierto en los lanzamientos de penalti, con esa pena máxima errada por Fede Valverde que pudo suponer la victoria.

A vueltas con Vinicius

Varios jugadores quedaron señalados. Uno de los más cuestionados fue, una vez más, Vinicius. El brasileño sigue gris, muy por debajo de lo que se espera de él. Apenas desbordó y generó desequilibrio. Son ya varios meses de bajo rendimiento que inquietan al cuerpo técnico, a la afición y a la crítica, que esperaban una versión más determinante de un atacante con nivel de Balón de Oro. No brilló Rodrygo, con quien Xabi trabaja en el aspecto mental desde principio, pero al menos asistió a Gonzalo en la jugada del gol.

Raúl Asencio fue otro de los protagonistas negativos. Protagonizó un penalti ingenuo, evidenció falta de madurez y, una vez más, midió mal en algunas situaciones. El canterano emergió como un tiro cuando Ancelotti le tuvo que dar la titularidad por falta defensas sanos, pero se le ve nervioso. Solo él sabe si le afecta seguir imputado por un supuesto delito de pornografía infantil.

El debutante Huijsen, luces y sombras. Bien en la salida de balón, aunque cometió un error por una frivolidad que bien pudo costar un gol, pero blando en los duelos y regular en las vigilancias. Por la derecha, Trent, como quiere que le llamen, apenas intervino. Su ubicación fue una de las aportaciones de Xabi. Ejerció de lateral derecho pero en ataque se metió siempre hacia dentro para dejar la banda libre a Rodrygo. Debe ser mucho más influyente, sobre todo en ataque, ya que en defensa nunca sobresalió. Por el flanco izquierdo, Fran García volvió a sembrar dudas sobre si tiene nivel Real Madrid. No será titular cuando llegue el benfiquista Álvaro Carreras, pero la duda es si continuará en el club, ya que Mendy avanza en su recuperación. Se vio superado en defensa y sin aportar profundidad en ataque.

Inquietud también en torno a Jude Bellingham, que ya terminó la Liga con síntomas preocupantes, tanto a nivel físico como táctico. Sigue lejos de ser ese futbolista exuberante, 'box to box', que maravilló en su primer ejercicio de blanco. Poco lúcido y como ausente ante los saudíes, aunque, en otra de las aportaciones de Xabi Alonso, retrasó su posición para intentar participar más en la creación de juego. La duda es saber si la causa de su bajón es ese maltrecho hombro del que no se decide a operar.

Hay dos detalles que sí muestran el cambio. El primero, que Xabi mira más a la cantera que su predecesor. Así lo demuestra la titularidad de Gonzalo García, el 'killer' del Castilla, en ausencia de Mbappé y Endrik, y la entrada en el tramo final de Victor Muñoz. El segundo, que, como acaba de aterrizar, Xabi no tiene hipotecas en el vestuario y no se casa con nadie. No le tembló el pulso para is retirando del campo en la segunda mitad a Alexander-Arnold, Rodrygo, Vinicius y Bellingham.