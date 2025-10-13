Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El futbolista Rafa Mir el día que declaró ante la jueza por la agresión sexual a una joven. Irene Marsilla
Tribunales

Rafa Mir guarda silencio tras ser interrogado como procesado por la violación a una joven

El futbolista del Elche, quien en su día alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas, se acoge a su derecho a no declarar para no incurrir en contradicciones

Ignacio Cabanes

Llíria

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:27

La causa por agresión sexual contra el futbolista Rafa Mir, delantero del Elche C.F., o el partido que juega el exdelantero del Valencia C. ... F. contra la justicia por la presunta violación a una joven en su chalet de Bétera el 1 de septiembre de 2024, siguiendo el símil utilizando en su día por el letrado de la defensa, está todavía en los primeros minutos del encuentro. Así, para evitar meterse un gol en propia puerta -seguimos con el paralelismo futbolístico-, Rafa Mir ha optado por acogerse a su derecho a no declarar en la mañana de este lunes tras su comparecencia vía telemática ante la jueza de Llíria que instruye la causa, ya en calidad de procesado, para evitar incurrir en posibles contradicciones con su testimonio inicial.

