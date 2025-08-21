Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hinchas se enfrentan durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Juan Ignacio Roncoroni (Efe)
Fútbol internacional

Radicales argentinos y chilenos se lían a palos y pedradas en una batalla campal en pleno partido

Los incidentes ocurridos anoche en la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana dejan diez heridos, alguno de carácter grave, y 90 detenidos

Alain Mateos

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:19

El fútbol sudamericano vuelve a sonrojar al planeta con un nuevo incidente en sus gradas. Una batalla campal entre hinchas del Independiente y la Universidad ... de Chile en el estadio Libertadores de Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) deja al menos 90 personas detenidas y diez heridos, algunos de ellos de carácter grave. El partido, de máxima tensión al tratarse de la vuelta de una eliminatoria de la Copa Sudamericana, tuvo que ser suspendido al comienzo de la segunda parte y la Conmebol -máxima autoridad del fútbol en Sudamérica- ya estudia si expulsar a ambos equipos de la competición.

