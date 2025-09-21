Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, en una ceremonia. EFE

El PSG jugará a la misma hora que la gala del Balón de Oro

Las condiciones climatológicas aplazan el encuentro del Marsella contra los parisinos a este lunes a las 20:00 horas e impedirán que acudan los favoritos para llevarse los premios

David Hernández

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:34

La gala del Balón de Oro que se celebrará este lunes a las 21:00 corre peligro y podría ser pospuesta. Las condiciones meteorológicas han ... impedido que el PSG disputase su partido de este domingo en Marsella y según el reglamento del fútbol francés, el encuentro tendrá lugar el día siguiente, con el inconveniente del evento con el que coincide. En circunstancias normales no habría ningún problema porque algún nominado no pudiera acudir o no quisiera hacerlo, como fue el caso del Real Madrid el año pasado. Sin embargo, el PSG campeón de Champions y finalista del Mundial de Clubes acumulará probablemente varios galardones, por lo que esta ausencia sería notable.

