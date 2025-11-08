Primera RFEF: el Torremolinos, a seguir soñando en su visita al Jesús Navas

Un primer cuarto de temporada en el grupo 2 de Primera RFEF apenas ha aclarado el panorama en una competición tremendamente igualada esta temporada, más ... aún que la del grupo 1. Basta repasar el dato de que la distancia entre el cuarto clasificado, el Sabadell (el único invicto en las tres primeras categorías), y el penúltimo, el histórico Murcia, es de sólo seis puntos.

Por ello, la situación de los tres representantes malagueños en el torneo sigue siendo todavía incierta, con un nivel creciente del debutante Torremolinos y del Antequera y una tendencia a ir a menos del Marbella, aunque sus objetivos siguen intactos para todos todavía. De hecho, otros conjuntos como el Teruel, segundo, y el recién ascendido Europa del Pichichi Jordi Cano, tercero, están sorprendiendo en su arranque, pero queda comprobar como se sostienen con el transcurso de los meses.

Ampliar Albentosa, en un entrenamiento. ANTEQUERA CF

Algeciras-Antequera

Dos equipos que se cruzan este sábado (18.00 horas) con trayectorias divergentes. El cuadro gaditano, entrenado por Javi Vázquez, se ha atascado en las últimas semanas, con tres derrotas en sus cuatro partidos más recientes, lo que le ha llevado a situarse en la puesto más alto de la zona de descenso. En El Mirador el equipo no tiene fluidez ofensiva, y los partidos suelen cerrarse con marcadores muy cortos. Mientras, Abel Gómez, que sufrió en su estreno en el Antequera, empieza a respirar. Comienza a verse un equipo más regular, aunque lastrado por el alto número de empates. Sin perder desde el 13 de septiembre (un 1-2 del Alcorcón en El Maulí) ya se ha colocado undécimo, a cuatro puntos de las plaza de 'play-off', que disputara sin éxito la última campaña. Será un partido especial para el portero Iván Moreno, la pasada campaña en el Antequera. Para aquellos aficionados malagueños que se quieran desplazar, las entradas en el Nuevo Mirador oscilan entre 15 y 25 euros.

Rodri Ríos, en un entrenamiento del Marbella. MARBELLA FC

Marbella-Alcorcón

No termina de arrancar este nuevo proyecto del Marbella, con fichajes de jugadores con una trayectoria indiscutible, pero cierta veteranía (los Escassi, Luis Muñoz, Eugeni, Hicham y Rodri Ríos). Ilusionó el equipo malagueño en el arranque (2-1 al Murcia), pero son ya nueve jornadas recientes con solo un triunfo que llevarse a la boca (1-0 al Eldense) y sólo la diferencia de goles lo tiene ahora fuera del descenso. Pero al menos el equipo está invicto en el Banus Football Center, donde ahora recibe al Alcorcón. El club ha publicado en su web una serie de itinerarios recomendados para acceder al recinto (el partido es mañana, a las 12.00) debido a los cortes de tráfico del Mundial de Ironman 70.3 masculino.

Mientras, el Alcorcón sólo ha ganado un partido en casi dos meses, pero la igualdad en la competición y el elevado número de empates le permite estar en la zona templada, décimo. Será importante en Marbella la baja por sanción de su delantero Esteban Aparicio, que fue expulsado hace una semana en casa ante el Sevilla Atlético (0-0).

Sevilla B-Torremolinos

No se puede negar que la campaña del Juventud de Torremolinos está siendo hasta el momento sobresaliente, con jugadores con poca experiencia en la categoría y habiendo superado problemas de impagos. Más allá de la eliminación copera en Torrent (3-1), sólo ha sufrido una derrota liguera (el 3-1 en el campo del líder, el Atlético de Madrid B) en las últimas ocho jornadas, y esto mantiene al equipo soñando (está a tres puntos de los puestos de fase de ascenso), aunque el primer objetivo es sumar un mínimo de puntos para la permanencia en Primera RFEF, que no es poco ya para este debutante.

Su rival mañana al mediodía (12.00) en el Jesús Navas será el filial del Sevilla, en zona de descenso y que sólo puede presumir de dos victorias ligueras, una muy importante siempre en el derbi ante el Betis B. Sus planes no estarán esta vez tan condicionados por el primer equipo hispalense, que juega en la víspera y también como local. El foco estará una vez más en el extremo Álex Camacho, autor ya de cuatro goles, aunque Antonio Calderón ha demostrado que no suele tener un once muy definido.