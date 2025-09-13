Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luismi Gutiérrez pugna por un balón con Iván Perez, central del Alcorcón. ANTEQUERA CF

Segunda derrota consecutiva del Antequera

El cuadro malagueño se repuso del tanto inicial del Alcorcón con el golazo de David Ramos, pero recibió el segundo en el tramo final del choque; reclamó el equipo de El Maulí un penalti, pero el árbitro lo denegó al revisar la acción

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:45

El Antequera cayó este sábado en El Maulí ante el Alcorcón (1-2). Se adelantó el equipo madrileño con el gol de Mariano a pase ... de Tarsi en el minuto 11, pero en la segunda mitad se desató la locura en el feudo antequerano con la sensacional volea de David Ramos en el minuto 53 para igualar el choque. Reclamó un penalti el conjunto local con el empate en el marcador, una acción por la que acudió el árbitro a la pantalla, pero que decidió no señalar. Muy poco después de eso, en el 83, Tarsi marcó el segundo del equipo visitante, que daba la victoria a los amarillos.

