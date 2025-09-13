Segunda derrota consecutiva del Antequera El cuadro malagueño se repuso del tanto inicial del Alcorcón con el golazo de David Ramos, pero recibió el segundo en el tramo final del choque; reclamó el equipo de El Maulí un penalti, pero el árbitro lo denegó al revisar la acción

El Antequera cayó este sábado en El Maulí ante el Alcorcón (1-2). Se adelantó el equipo madrileño con el gol de Mariano a pase ... de Tarsi en el minuto 11, pero en la segunda mitad se desató la locura en el feudo antequerano con la sensacional volea de David Ramos en el minuto 53 para igualar el choque. Reclamó un penalti el conjunto local con el empate en el marcador, una acción por la que acudió el árbitro a la pantalla, pero que decidió no señalar. Muy poco después de eso, en el 83, Tarsi marcó el segundo del equipo visitante, que daba la victoria a los amarillos.

⚠️ ¡ALERTA: 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 EN EL MAULÍ!



🤩 𝙑𝙤𝙡𝙚𝙖 𝙨𝙚𝙣𝙨𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 de @david_ramos8 para anotar el empate del @AntequeraCF.



📺 @LaLigaPlus#AntequeraAlcorcón | #PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/dmFxTPD7hQ — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) September 13, 2025 De esta forma, el Antequera ocupa la penúltima plaza del Grupo 2 de Primera Federación, con un punto en tres partidos. Es la segunda derrota del conjunto malagueño, que si bien es cierto que la temporada pasada compitió por el ascenso, este curso ha vivido muchos cambios con respecto a aquel equipo y debe reconstruirse.

