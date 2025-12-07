Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrí Ríos celebra su gol seguido de cerca por Du, y con Escassi arrodillado y en éxtasis al fondo. JOSELE

Primera RFEF: el Antequera y el Marbella respiran con sus victorias como locales

Derrota del Juventud de Torremolinos en su visita al Hércules (2-1), marcado por la temprana expulsión del central Dani Fernández

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:17

Comenta

Cal y arena para los equipos malagueños del Grupo 2 de Primera RFEF. A la victoria del Marbella el sábado (1-0), la primera de ... la etapa de Movilla en el banquillo, y la del Antequera (también con un debutante en la zona técnica, Abraham Paz) ante el colista, el Betis B (2-1), se le sumó la derrota del Torremolinos en Alicante (2-1), la segunda consecutiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primera RFEF: el Antequera y el Marbella respiran con sus victorias como locales

Primera RFEF: el Antequera y el Marbella respiran con sus victorias como locales