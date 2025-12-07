Primera RFEF: el Antequera y el Marbella respiran con sus victorias como locales

Cal y arena para los equipos malagueños del Grupo 2 de Primera RFEF. A la victoria del Marbella el sábado (1-0), la primera de ... la etapa de Movilla en el banquillo, y la del Antequera (también con un debutante en la zona técnica, Abraham Paz) ante el colista, el Betis B (2-1), se le sumó la derrota del Torremolinos en Alicante (2-1), la segunda consecutiva.

Marbella, 1; Atlético Sanluqueño, 0

Lo mereció y está vez lo consiguió. El Marbella logró en el Banús Football Center, ante unos 650 espectadores, un triunfo balsámico para igualar a su rival, el Atlético Sanluqeño, a 14 puntos en la clasificación y romper con una racha de seis jornadas sin ganar, aunque seguirá en la zona de descenso (co un duelo aplazado que recupera este miércoles ante el Atlético B).

Pese a unos minutos iniciales con más control y peligro del rival, el Marbella no tardó en hacerse con el manejo del partido y reclamó una roja a Ntji en un derribo a Cambra cerca del área, pero el colegiado no cambió su decisión tras consultar en la pantalla. Tampoco, a la media hora cuando anuló por fuera de juego un gol de Rodri Ríos tras servicio de Jorge Álvarez. Fue una acción milimétrica y que ofrecía muchas dudas.

En la segunda mitad, tras los disparos peligrosos de Eugeni e Hicham, llegó el gol de Rodri (minuto80), tras un pase de Escassi y después de que el meta Rubén Domínguez repeliera un primer remate suyo. El rival solicitó revisión por una posible falta al portero y mantuvo cuatro minutos el suspense.

Hércules, 2; Juventud de Torremolinos, 1

El Torremolinos encadena ahora dos derrotas seguidas y acusó en el Rico Pérez la roja directa a Dani Fernández (inicialmente se sancionó la acción con amarilla, pero fue revisada) a la media hora de juego, con el 0-0 aún. Pese a que llegó a adelantarse en el marcador en la segunda parte, con un nuevo tanto de Usse Diao (hermano del extremo del Como, ex del Betis), en el cuarto de hora final los tantos del ex malaguista Fran Sol y de De Palmas (este ya en el 93) le dieron la vuelta al marcador. Tras el partido el técnico del cuadro malagueño, Calderón, se lamentó de la roja y de que se pitara el final con un córner a favor de su equipo.

Antequera, 2; Betis B, 1

El foco en El Maulí estaba en el regreso de Javi Medina, el técnico que casi lleva a Segunda División al Antequera, pero que ahora comparecía al frente del Betis B, colista y con muchos problemas. El equipo local salió airoso, en el que fue tambié el estreno de Abraham Paz en el banquillo del equipo malagueño. Los goles de Siddiki y Bassele (este en racha de aciertos) encarrilaron la victoria antes del descanso. En la segunda mitad redujo distancias en el marcador Morante. Con esre resultado, además, el Antequera abandona la zona de descenso, en una tabla clasificatoria muy igualada aún.