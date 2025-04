El Marbella reacciona a tiempo en Fuenlabrada

Juan Ramón Padilla Málaga Sábado, 5 de abril 2025, 19:02 Comenta Compartir

El Marbella sumó un punto de gran valor en el Fernando Torres de Fuenlabrada en su pugna por salir de la zona de descenso en ... el grupo 2 de Primera RFEF, algo que aún no consigue. Fue un partido en el que supo reaccionar a tiempo, ya que su rival se había adelantado en el minuto 78, pero en el 80 Dorian logró un tanto que vale su peso en oro, porque no sólo es el punto que suma el conjunto blanquillo, sino que el 'Fuenla', rival directo, no se le escapa en la tabla.

Por primera vez en la temporada el Marbella repitió alineación con respecto a la semana anterior, y es que Carlos de Lerma confió en el bloque que logró los tres puntos ante el filial del Sevilla. De nuevo dio muestras de mucha solvencia en defensa, de manera que Dani Martín sólo tuvo que intervenir al final de la primera parte para evitar el gol del conjunto madrileño. La primera llegada peligrosa la creó el Marbella en el minuto tres en un contraataque conducido por Dorian, y su pase a la izquierda lo recogió Tahiru, cuyo golpeo lo detuvo Lucas. Las otras llegadas, sin mucho peligro, fueron varios remates de Dorian en una primera parte aburrida. FUENLABRADA Lucas, Ismael Casas (Barbu, min. 53), Álvaro García, David Alba, Bilal; Antonio Moyano, Aguza, Cedric, Barbosa (Abde, min 70); Manu Garrido y Aaron (Fer Ruiz, min. 53). 1 - 1 MARBELLA Dani Martín; Jorge Álvarez (Zequi, min. 85), Bernardo, Aitor Puñal, Marcos Olguín; Soto (Edwards, min. 64), Alex López (Marcos Peña, min. 82); Ohemeng, Tahiru (Pablo Muñoz, min. 64), José Callejón, y Dorian (Du, min. 85) Goles: 1-0, min 78: Antonio Moyano. 1-1, min. 80: Dorian.

Árbitro: Escriche Guzmán (Valencia). Amonestó a Dorian, Manu Garrido, Antonio Moyano, Pablo Muñoz y Álvaro García.

Campo: Fernando Torres, con 5.400 espectadores. Los goles llegaron en el segundo tiempo, en el que el Fuenlabrada fue más valiente, y tuvo momentos de dominio pero, liderados por un gran Bernardo, el Marbella capeaba la presión con bastante seguridad. Fue Cedric el que lideró los ataques de un Fuenlabrada que iba a encontrar la fortuna en el minuto 78. Un centro desde la izquierda de Abde, que acababa de entrar, lo remató Cedric y Dani Martín no blocó y, estorbado por Aitor Puñal, hizo que casi a la vez rematasen Moyano y Manu Garrido para hacer un afortunado 1-0. Sin tiempo para sentir el mazazo, el Marbella empató dos minutos más tarde. Jorge cedió a José Callejón por la banda derecha y el motrileño puso un pase perfecto a la cabeza de Dorian, que se elevó en la frontal del área pequeña para picar el balón abajo y empatar el partido. A partir de ese momento los dos equipos parecían tener el susto en el cuerpo, y aunque querían ganar, casi dieron por bueno el empate, ya que no hubo llegadas destacadas al área y el partido acabó con una justa igualada, y con dos equipos tendrán que seguir remando si quieren salir de una zona que sigue con atasco.

