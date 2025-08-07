El exmalaguista Albentosa ficha por el Antequera
El central, que cumplirá 37 años dentro de un mes, llega de una etapa de tres años en Dinamarca, en el Velje, dispuesto a convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto del cuadro malagueño
Málaga
Jueves, 7 de agosto 2025, 15:56
El Antequera ha fichado al exmalaguista Raúl Albentosa (Alzira,1988, defensa central con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, que llega para aportar jerarquía ... y solidez a la zaga blanquiverde.
Albentosa recala en El Maulí tras su última etapa en la Superliga danesa, donde defendió los colores del Velje durante tres temporadas y llegó a ser incluso su capitán. Previo a su paso por Dinamarca, acumuló una amplia trayectoria en la élite del fútbol, con pasos destacados por LaLiga en clubes como el Eleche (2008-10), el Cádiz (2012-13), el Eibar (2013-15), el Málaga (2015-16) y el Deportivo (2016-18).
Además, cuenta con experiencia internacional en varias ligas europeas, habiendo jugado en Inglaterra con el Derby County, en Bulgaria con el CSKA Sofía y en Rumanía, con el Dinamo de Bucarest.
Albentosa, que cumplirá los 37 años dentro exactamente de un mes, amplía una extensa nómina de fichajes del cuadro malagueño, que también ha cambiado de entrenador, con Abel Gómez en lugar de Javier Medina. Sus altas son el portero Samu Pérez (Sanluqueño) e Iván Morales (Ciudad de Lucena); los centrales Barbu (Fuenlabrada) y Raúl Giménez (Eibar B); los laterales Luna (Dinamo Bucarest), Edu Sánchez (Barcelona B) y Javi Antón (Alcoyano); los medios centro David Ramos (Alcorcón), Rafa Diz (Getafe B) y Moha Bassele (Melilla); el extremo Luis Rivas (Zamora), y los puntas Adriá Gené (Lleida) y Oussama Chit (Don Benito).
