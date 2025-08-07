Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Albentosa, con la camiseta de su anterior equipo, el Vejle danés, del que fue capitán. SUR

El exmalaguista Albentosa ficha por el Antequera

El central, que cumplirá 37 años dentro de un mes, llega de una etapa de tres años en Dinamarca, en el Velje, dispuesto a convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto del cuadro malagueño

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:56

El Antequera ha fichado al exmalaguista Raúl Albentosa (Alzira,1988, defensa central con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, que llega para aportar jerarquía ... y solidez a la zaga blanquiverde.

