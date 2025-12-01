Abraham Paz, nuevo entrenador del Antequera

Tras dirigir al Antequera durante un partido de manera interina, en el que el conjunto malagueño logró un importante triunfo frente al Eldense en el ... Pepico Amat (1-3), Alberto Aguilar y Álvaro Silva, directores deportivos del club, anunciaron a Abraham Paz como nuevo técnico del cuadro de El Maulí.

El gaditano llega procedente del St. Joseph's Football Club de Gibraltar, al que ha conseguido clasificar a la Conference League en tres ocasiones. Cuenta con una extensa trayectoria también como jugador, pasando por Cádiz, Sabadell o Cartagena entre otros, con casi 200 partidos en Segunda División.

Paz se vio envuelto en un escándalo de apuestas cuando militaba en el Sabadell, acusado de 'venderse' en dos partidos. No obstante, la denuncia que se le interpuso por parte de LaLiga fue archivada en 2015, al no hallarse pruebas de un supuesto amaño.

El exdefensa, de 46 años, ha dirigido al conjunto gibraltareño durante 99 partidos, y su bagaje es de 67 victorias, 13 empates y 19 derrotas. Antes fue asistente en el Sanluqueño.

Después de una temporada histórica, en la que cayó en los 'play-off' de ascenso a Segunda (lideró su grupo durante casi toda la primera vuelta), el Antequera se encuentra en un momento complicado. Ocupa en estos momentos la decimosexta plaza, en zona de descenso, tras conseguir una victoria balsámica en Elda con los dos directores deportivos ejerciendo de entrenadores.