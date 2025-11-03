Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedri y Lamine Yamal, en la última final de la Copa del Rey. Reuters
Premio

Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025

En el equipo ideal también aparecen dos futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham y Kylian Mbappé

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

Lamine Yamal y Pedri son los únicos españoles que se han colado en el once del año de FIFPro. El sindicato internacional de futbolistas dio ... a conocer este lunes los elegidos entre las votaciones de más de 26.000 futbolistas profesionales procedentes de 68 países. En la categoría masculina, el gran triunfador ha sido el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions y finalista del Mundial de Clubes, que coloca a cuatro de sus jugadores en el equipo ideal -cinco si se cuenta a Donnarumma, ahora en el Manchester City-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025

Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025