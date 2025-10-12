Nuevo entrenador destituido en Segunda: el Zaragoza despide a Gabi

Gabi Fernández vio desde la grada del UD Almería Stadium el que fuera su último partido como primer entrenador del Zaragoza. El conjunto aragonés destituyó ... a su técnico (y uno de sus mayores iconos recientes como futbolista) tras la derrota ante el cuadro indálico por 4-2, aunque este despido viene por los resultados desastrosos del cuadro zaragozano, que apenas ha logrado una victoria en las nueve jornadas de Liga (seis puntos de 27) y se encuentra último en la tabla.

Avalado por su etapa como futbolista en el Zaragoza (no contaba con experiencia previa reseñable como entrenador), Gabi tomó las riendas del banquillo maño con el objetivo de salvar del descenso al equipo, que no levantaba cabeza en la segunda vuelta y parecía abocado al desastre. Lo consiguió, aunque las sensaciones nunca fueron buenas. En este inicio a la competición, el Zaragoza sigue sin dar muestras de mejoría y la directiva ha optado por despedir al preparador madrileño. Parece que será Emilio Larraz, entrenador del filial, el que asuma el cargo de manera interina.

«Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual, después de la derrota producida en Almería este pasado sábado. El técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando valentía y amor por los colores zaragocistas asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club. Hecho que consiguió en la penúltima jornada de LaLiga ganado al Deportivo de la Coruña en el último partido de La Romareda (1-0). Hoy pone fin a su etapa como entrenador blanquillo y desde el Real Zaragoza le damos las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como nuestro entrenador. A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado. Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor en tus futuros retos profesionales», rezaba el comunicado del club maño.

De esta manera, el Zaragoza se convierte en el cuarto equipo que destituye a su entrenador en tan sólo nueve jornadas. Primero fue el Castellón en la quinta jornada, que despidió a Johan Plat y que con Pablo Hernández ha conseguido tres triunfos consecutivos; después fue la Cultural Leonesa en la sexta, y todavía no conoce la derrota con el Cuco Ziganda y la semana pasada fue el Sporting, que prescindió de Asier Garitano y firmó a Borja Jiménez, uno de los entrenadores libres más cotizados en España por su excelente labor en el Leganés.