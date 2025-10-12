Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gabi, que fue expulsado en el anterior partido del Zaragoza contra el Córdoba, ve desde la grada el que ha sido su último partido al frente del banquillo del cuadro aragonés. LIGA HYPERMOTION

Nuevo entrenador destituido en Segunda: el Zaragoza despide a Gabi

El conjunto aragonés es último con sólo seis puntos en nueve jornadas; Emilio Larraz, entrenador del filial, cogerá el banquillo de manera interina

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:02

Comenta

Gabi Fernández vio desde la grada del UD Almería Stadium el que fuera su último partido como primer entrenador del Zaragoza. El conjunto aragonés destituyó ... a su técnico (y uno de sus mayores iconos recientes como futbolista) tras la derrota ante el cuadro indálico por 4-2, aunque este despido viene por los resultados desastrosos del cuadro zaragozano, que apenas ha logrado una victoria en las nueve jornadas de Liga (seis puntos de 27) y se encuentra último en la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

