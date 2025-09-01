Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nico González, durante el reconocimiento médico del Atlético Atlético de Madrid

R

Fútbol
Nervios y locura en el cierre del mercado

La llegada de Nico González al Atlético, el fichaje récord de Isak por el Liverpool y los tira y afloja para poder inscribir a última hora, marcan una jornada intensa

David Hernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:06

Como cada año por estas fechas, el cierre del mercado estival de fichajes dejó innumerables operaciones por los clubes para cumplir el límite salarial y ... dar las últimas pinceladas a unas plantillas que llevan casi un mes trabajando. En el caso de la Liga, con la dificultad que tienen los clubes para inscribir jugadores, se trata de un día clave que puede marcar el curso entero. El movimiento más sonado de este lunes en España lo ha protagonizado el Atlético de Madrid con el anuncio oficial de la llegada de Nico González, el atacante argentino procedente de la Juventus, en calidad de cedido por una temporada.

