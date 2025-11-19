Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un sorteo de la FIFA. FIFA
Mundial 2026

Así será el sorteo de las repescas para el Mundial 2026

16 selecciones en Europa y seis del resto de confederaciones buscarán las seis plazas que faltan para completar la cita mundialista

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41

Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 se completarán con los seis equipos que saldrán de la repesca europea y de la intercontinental. ... En la primera se reparten cuatro plazas entre 16 selecciones, mientras que en la segunda serán dos que se disputarán seis equipos. Ambas repescas se disputarán entre el 26 y el 31 del próximo mes de marzo y este jueves se llevará a cabo el sorteo, a partir de las 13:00 horas, en la sede la FIFA en Zúrich (Suiza)

