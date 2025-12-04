Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Neymar, durante el calentamiento con Santos. Reuters
Fútbol internacional

El Mundial resucita a Neymar

El delantero de Santos anotó un 'hat-trick' tres años después y lleva cinco goles en sus últimos tres partidos para convencer a Ancelotti de su regreso a la 'Canarinha'

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:52

Neymar está de vuelta. El delantero brasileño volvió a anotar un 'hat-trick' tres años después, el día que anotaba su gol 150 con el ... Santos en la victoria ante el Juventude por 0-3 en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño para alejar al equipo paulista de la zona de descenso, a la que corría riesgo de caer. Un momento clave de la temporada que el exjugador de Barça y PSG espera alargar para tratar de convencer a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la 'Canarinha', de su vuelta a la selección con la mirada puesta en el Mundial de 2026.

