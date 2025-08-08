Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel Esteban, Manolete. RC

Muere Manuel Esteban, 'Manolete', un referente del periodismo deportivo

El comunicador, conocido por adelantar fichajes de futbolistas, ha falleció este jueves en Madrid

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:14

Luto en el periodismo deportivo. ¿Quién no recuerda su voz todas las noches en la Cadena Ser con José Ramón de la Morena o en ... las páginas del AS escuchando y leyendo los próximos fichajes -ciertos o no- de los equipos de fútbol? Manuel Esteban Fernández, más conocido como Manolete, ha fallecido este jueves en Madrid a los 68 años. El periodista deportivo le dedicó casi cuatro décadas a una profesión a la que supo darle un toque personal, con una mezcla de tenacidad, estilo inconfundible y una pasión desbordada por el Atlético de Madrid, el equipo del que siempre se reconoció aficionado.

