Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Morata, disputando un partido con la selección española. Efe
Mercado

Morata, el arte de ser un nómada

Su aterrizaje en el Como supondrá el décimo cambio de aires del delantero español en quince temporadas, dejando a su paso 223 millones entre traspasos y cesiones

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:31

Álvaro Morata lo ha vuelto a hacer. Acababa de terminar de deshacer las maletas después de llegar a Turquía en el mes de febrero y, ... apenas seis meses después, vuelve a cambiar de aires. Lo hace para enrolarse en las filas del Como de Cesc Fábregas, un equipo que le permitirá regresar a la Serie A, competición en la que más cómodo se ha sentido, estar en un fútbol de alto nivel con la mira puesta en el Mundial de 2026 y ser importante en un proyecto ambicioso como es el de uno de los clubes que más ha crecido en los últimos años en Italia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  6. 6 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  7. 7 Huyen de una tienda con una treintena de artículos robados tras zarandear y sacar una navaja a la dependienta en Fuengirola
  8. 8 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  9. 9 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  10. 10 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Morata, el arte de ser un nómada

Morata, el arte de ser un nómada