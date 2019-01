Inglaterra Bielsa admite que el Leeds ha espiado a todos sus rivales esta temporada El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa. / Reuters «Asumo posibles sanciones, pero no traté de sacar una ventaja deportiva deshonesta y no es ilegal», insiste el técnico argentino COLPISA/AFP Londres Miércoles, 16 enero 2019, 21:05

El entrenador del Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, reconoció este miércoles en conferencia de prensa que su equipo ha espiado a todos sus rivales esta temporada, echando más leña al fuego del debate abierto sobre la ética de estos métodos. El Leeds se encuentra al frente de la clasificación del Championship, la segunda categoría inglesa, después de ganar al Derby County por 2-0 el pasado viernes, pero el partido quedó eclipsado por la revelación de Bielsa, que admitió haber enviado a un empleado del club a espiar a su rival en el entrenamiento previo al encuentro.

El incidente llevó a propietario del Leeds, Andrea Radrizzani, a pedir disculpas en un comunicado, después de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Liga Inglesa anunciasen una investigación. Bielsa convocó por sorpresa una conferencia de prensa este miércoles, lo que llevó incluso a desatar rumores sobre una posible marcha inminente del club, tal como el argentino ya había hecho en la Lazio o el Olympique Marsella.

Sin embargo, el técnico quiso dar explicaciones sobre el incidente. «He espiado a todos los rivales contra los que hemos jugado. Miramos todos los entrenamientos previos a los partidos», comenzó Bielsa. «Mi objetivo es facilitar esta investigación (de la FA). Haciéndolo asumo posibles sanciones por parte de las autoridades», añadió el entrenador argentino.

El entrenador del Derby, Frank Lampard, criticó la manera de actuar de Bielsa y rechazó la excusa de la diferencia de cultura futbolística, tal como justificó el entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, quien trató de disculpar a su compatriota, asegurando que el espionaje es una práctica habitual en Argentina.

Bielsa insistió en que no hizo nada ilegal: «Como dijo Lampard, que no cree que tuviese mala intención, pero que sí violé el espíritu del juego limpio. Tendré que adaptarme a las reglas del fútbol inglés». «No traté de sacar una ventaja deportiva deshonesta; lo hice porque no es ilegal ni viola ninguna ley específica», insistió.

Bielsa, exseleccionador de Argentina y de Chile y de varios equipos importantes en Europa, México y su país, está en camino de devolver al mítico Leeds United a la Premier League por primera vez en 15 años.