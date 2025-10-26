El Marbella, ante el duelo más difícil de los malagueños en Primera RFEF

El Marbella tendrá el partido más difícil de entre los que malagueños este fin de semana en Primera RFEF. Recibirá en la Dama de Noche ... al segundo clasificado, el Cartagena, procedente de Segunda. Mientras, los vecinos del Juventud de Torremolinos y el Antequera saldrán de la provincia para medirse al Atlético Sanluqueño y al Villarreal B, respectivamente. Es la novena jornada del campeonato en el Grupo 2 de la categoría.

Sanluqueño-Torremolinos

No pudo el equipo de Antonio Calderón el pasado fin de semana en el Cerro del Espino ante el Atlético Madrileño (3-1), el filial colchonero, condicionado, en gran parte, por los impagos y los atrasos en los cobros que sufren todos los trabajadores del club por parte de ACA Football Partners, la propiedad, de origen asiático, del Juventud de Torremolinos. Esta derrota puso fin a una racha de cinco encuentros invicto para los costasoleños.

Ahora, hoy (18.30 horas), el equipo visitará al Atlético Sanluqueño, con ánimo de seguir compitiendo pese a las dificultades, como ha demostrado ser capaz en los últimos meses. El Juventud de Torremolinos, con nueve puntos, es el equipo que separa los puestos de salvación y los de descenso, mientras que el conjunto de Sanlúcar de Barrameda es noveno con 10 puntos en su casillero, que viene de perder (1-0) frente al filial del Betis. La igualdad a estas alturas del campeonato es máxima.

Marbella-Cartagena

Será un examen capital para el equipo de Carlos de Lerma, que llega herido tras perder el derbi frente al Antequera en El Maulí, de forma bastante contundente (3-1). El equipo blanco ha perdido fuelle con el paso de las jornadas, aunque tratará de recuperar el paso tras su último tropiezo este domingo (12.00 horas) frente al Cartagena.

El equipo murciano es segundo clasificado y no ha hecho más que crecer con el paso de las jornadas. Tiene 15 puntos en su casillero y apenas ha perdido uno de sus ocho compromisos. Suma tres partidos consecutivos, en línea, sin perder y en su último envite superó sin problemas al Algeciras (2-0). Sus máximos artilleros son Chiki y Kevin Sánchez, con dos tantos cada uno, y el timón del equipo es el veterano de guerra argentino Pablo de Blasis.

En el Marbella, un equipo que concede y genera pocos goles y que ha destacado en este arranque liguero por su buen hacer defensivo, sustenta sus goles también en las botas del veterano ariete Rodri Ríos, uno de los 'nueves' con más experiencia en la categoría de bronce, y en el chino Du Yuezheng, ambos con dos goles en las ocho jornadas que van de campeonato.

Villarreal B-Antequera

Está de dulce el Antequera, que desde que sacó sus primeros tres puntos de la temporada, hace ya dos semanas, no ha hecho más que crecer y escalar puestos en la tabla. El último triunfo, un contundente 3-1 en El Maulí al Marbella, le catapultó hasta el décimo puesto, con 10 puntos, tras pasar las primeras seis jornadas en descenso, algunas de ellas como farolillo rojo.

Llega en una situación comprometida el Villarreal B, que es decimosexto (está en descenso) con ocho puntos. No pudo con el Hércules el pasado fin de semana y perdió (2-1). De los últimos cinco partidos apenas ha sido capaz de sacar cuatro puntos. David Albelda es el técnico del filial del Submarino Amarillo, que tiene una clara referencia ofensiva: el delantero Álex Rubio, con cinco tantos. Es uno de los equipos más goleadores de la categoría pese a estar peleando abajo en este arranque.

Aprovecha más sus goles el Antequera, que está entre los que menos conceden del Grupo 2. Bassele y Osama, con dos dianas cada uno, son sus máximas referencias ofensivas hasta ahora.