Ohemeng, del Marbella.
Fútbol

El Marbella, ante el duelo más difícil de los malagueños en Primera RFEF

Recibirá al Cartagena, segundo clasificado, mientras que el Torremolinos y el Antequera visitarán al Sanluqueño y al Villarreal B, respectivamente

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:48

El Marbella tendrá el partido más difícil de entre los que malagueños este fin de semana en Primera RFEF. Recibirá en la Dama de Noche ... al segundo clasificado, el Cartagena, procedente de Segunda. Mientras, los vecinos del Juventud de Torremolinos y el Antequera saldrán de la provincia para medirse al Atlético Sanluqueño y al Villarreal B, respectivamente. Es la novena jornada del campeonato en el Grupo 2 de la categoría.

