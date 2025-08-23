El malagueño Javi Rueda anota su primer gol en Primera División

Otro malagueño se instala en la élite del fútbol español. El lateral pechero Javi Rueda, que milita en el Celta, anotó su primer gol en ... Primera División, frente al Mallorca en Son Moix. Rueda recibió un pase entre líneas de Hugo Sotelo y picó la pelota desde fuera del área para batir a Leo Román. El gol del malagueño estuvo cerca de darle los primeros tres puntos de la temporada al conjunto vigués, pero otro lateral diestro, Mateu Morey, anotó en los minutos finales para dar el empate al cuadro balear.

Javi Rueda lleva varias temporadas rindiendo a un gran nivel, primero en el Celta Fortuna, en el que se enfrentó al Málaga en las 'semis' de los 'play-off' de ascenso a Segunda División en la 2023-24, y la pasada campaña a préstamo en el Albacete, en la que se erigió como uno de los mejores laterales de la competición. Parece que este curso contará con bastante protagonismo con Claudio Giráldez, que lo conoce muy bien del filial gallego.

El otro malagueño del Celta, el flamante fichaje Bryan Zaragoza, no realizó una buena actuación, dejando claras señas de que necesita rodaje y adaptación. No hizo pretemporada con ningún club, ya que no estuvo con el Bayern de Múnich durante el verano, y llegó recientemente a la entidad gallega, que jugará competición europea ocho años después.