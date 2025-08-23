Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javi Rueda celebra su gol frente al Mallorca. RC CELTA DE VIGO

El malagueño Javi Rueda anota su primer gol en Primera División

El tanto del lateral de Alozaina estuvo muy cerca de otorgarle los tres puntos al Celta, pero Mateu Morey anotó en el 87 para devolver la igualada al Mallorca

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:22

Otro malagueño se instala en la élite del fútbol español. El lateral pechero Javi Rueda, que milita en el Celta, anotó su primer gol en ... Primera División, frente al Mallorca en Son Moix. Rueda recibió un pase entre líneas de Hugo Sotelo y picó la pelota desde fuera del área para batir a Leo Román. El gol del malagueño estuvo cerca de darle los primeros tres puntos de la temporada al conjunto vigués, pero otro lateral diestro, Mateu Morey, anotó en los minutos finales para dar el empate al cuadro balear.

