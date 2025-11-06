Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leo Messi, durante el America Business Forum. Reuters
MLS

Lionel Messi: «Dios me regaló un don, me eligió a mí»

El futbolista confesó que ganar el Mundial de catar fue «una sensación inmensa, difícil de explicar» comprable «con el nacimiento de mis hijos»

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Lionel Messi mostró su lado más personal en el America Business Forum (ABF), celebrado en Miami. Ante un auditorio repleto de líderes políticos, empresariales y ... deportivos, el capitán de la selección argentina y figura del Inter de Miami de la MLS habló con sinceridad sobre su fe, su trayectoria y el sentido de los logros que han marcado su vida profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

