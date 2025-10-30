Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La antigua Romareda, antes de un partido de liga. Afp

El Zaragoza, un histórico al borde del naufragio

Colista en Segunda y abandonado por sus dirigentes, el club maño sufre quizá el peor momento en sus 93 años de vida

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:01

Comenta

El Zaragoza es un muerto en vida, un histórico que se arrastra por Segunda y que está cavando su propio hoyo, mientras vive quizá la ... situación más dramática en sus 93 años de historia. El club maño vive en una depresión continua y el equipo es el reflejo de una nefasta gestión deportiva que pasa factura año tras año. Lejos queda la grandeza del pasado opacada por una crisis con un futuro nada prometedor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

