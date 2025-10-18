Suspendido el Sanse-Huesca por un virus estomacal en la plantilla aragonesa

El partido entre el Sanse y la SD Huesca que debía disputarse este sábado a las 21.00 horas en Anoeta ha sido suspendido debido ... a un virus gastrointestinal «que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla» del conjunto visitante.

A través de un comunicado, el club oscense ha informado este sábado de la decisión tomada por la RFEF después de haber solicitado a primera hora de la mañana la suspensión del partido de manera formal. «El Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha aceptado la solicitud de aplazamiento presentada por la SD Huesca y ha decidido suspender el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, previsto para este sábado ante la Real Sociedad B, debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla azulgrana».

De hecho, en el hotel de concentración de San Sebastián ya no hay ningún jugador de la plantilla azulgrana ya que los que se habían desplazado hasta la capital guipuzcoana ya han regresado a casa.

Por el momento, se desconoce la nueva fecha para la disputa del encuentro entre el filial de la Real Sociedad y la SD Huesca, que será comunicada una vez quede fijada por los organismos competentes.

Tras la contundente victoria contra el Andorra hace una semana, el Sanse buscaba ratificar las buenas sensaciones del último encuentro y sumar un nuevo triunfo esta noche ante su público en Anoeta frente a la SD Huesca, que pese a contar con cuatro puntos más que el filial de la Real Sociedad llega al encuentro en una mala dinámica tras sumar tres derrotas en las últimas cuatro jornadas.

Curiosamente, la coincidencia con el Sanse-Huesca de la Segunda División y el consiguiente cierre perimetral de la zona de Anoeta empujaron hace unos días a Baiko y Aspe a trasladar del Atano III de Donostia al Astelena de Eibar el frontón en el que este sábado se disputará el partido entre Jokin Altuna y Joanes Bakaikoa, correspondiente al grupo A de la liguilla del Campeonato del Cuatro y Medio.