Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LaLiga Hypermotion

Un futbolista del Leganés se plantea pedir el permiso de paternidad

Juan Cruz tiene ofertas de Primera División y desea salir, pero el club madrileño exige la cláusula de rescisión que asciende a 10 millones de euros

Alain Mateos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:46

Situación surrealista la que se está viviendo en el Leganés. Juan Cruz, un extremo hispanoargentino de 25 años muy habilidoso, busca desesperadamente salir del club ... madrileño tras su descenso el curso pasado a Segunda. El jugador cuenta con ofertas de Primera, entre las que se incluyen Alavés y Rayo, pero la directiva pepinera se mantiene firme en la cláusula del contrato: o diez millones de euros o nada. Y la tensión entre las partes es tal que, según desvela 'Marca', el deportista se estaría planteando coger el permiso de paternidad dado que su hijo nacerá en las próximas fechas. Sería la primera vez que un futbolista profesional lo solicita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  2. 2 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  8. 8 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  9. 9 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  10. 10

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un futbolista del Leganés se plantea pedir el permiso de paternidad

Un futbolista del Leganés se plantea pedir el permiso de paternidad