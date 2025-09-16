Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Johan Plat, antes de un partido con el Castellón de la temporada pasada. CD CASTELLÓN

El Castellón destituye a Johan Plat tras cinco jornadas

El cuadro 'orellut' no ha ganado y ocupa la vigésima plaza de Segunda División con 2 puntos; su puesto lo ocupará el mítico futbolista Pablo Hernández, que hasta ahora dirigía al filial

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:17

La Segunda División ya se ha cobrado su primera víctima en los banquillos. El Castellón anunció el martes la destitución del neerlandés Johan Plat a ... causa del mal arranque liguero del conjunto albinegro, que todavía no ha saboreado la victoria en estos primeros cinco compromisos (dos empates y tres derrotas) y ocupa la vigésima posición con dos puntos. Su puesto lo ocupará el castellonense Pablo Hernández, conocido exfutbolista de clubes como el Valencia o el Leeds United (y que acabó su etapa como jugador en el equipo de su tierra antes de iniciarse como técnico), que hasta ahora dirigía al filial 'orellut', al que llevó a ascender a Segunda RFEF. Plat ha dirigido al equipo durante 24 partidos entre la segunda mitad de la campaña pasada y el inicio de esta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Castellón destituye a Johan Plat tras cinco jornadas

El Castellón destituye a Johan Plat tras cinco jornadas