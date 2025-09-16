El Castellón destituye a Johan Plat tras cinco jornadas El cuadro 'orellut' no ha ganado y ocupa la vigésima plaza de Segunda División con 2 puntos; su puesto lo ocupará el mítico futbolista Pablo Hernández, que hasta ahora dirigía al filial

Johan Plat, antes de un partido con el Castellón de la temporada pasada.

La Segunda División ya se ha cobrado su primera víctima en los banquillos. El Castellón anunció el martes la destitución del neerlandés Johan Plat a ... causa del mal arranque liguero del conjunto albinegro, que todavía no ha saboreado la victoria en estos primeros cinco compromisos (dos empates y tres derrotas) y ocupa la vigésima posición con dos puntos. Su puesto lo ocupará el castellonense Pablo Hernández, conocido exfutbolista de clubes como el Valencia o el Leeds United (y que acabó su etapa como jugador en el equipo de su tierra antes de iniciarse como técnico), que hasta ahora dirigía al filial 'orellut', al que llevó a ascender a Segunda RFEF. Plat ha dirigido al equipo durante 24 partidos entre la segunda mitad de la campaña pasada y el inicio de esta.

Pablo Hernández, durante su primera pretemporada al frente del filial del Castellón. CD CASTELLÓN Johan Plat llegó a Castellón como segundo entrenador de Dick Schreuder, con el conjunto de Castalia en Primera RFEF. La atractiva propuesta (y arriesgada) de este tándem, impulsada desde la directiva liderada por Bob Voulgaris (el empresario se ampara mucho en el 'big data' a la hora de elegir el perfil de los fichajes e idea de juego), llevó al equipo castellonense a Segunda División como primer clasificado en el mismo grupo que el Málaga (le tuvo tomada la medida al conjunto blanquiazul aquel curso en la categoría 'de bronce'). Schreuder fue despedido en enero tras una serie de resultados negativos (continuaba aún relativamente lejos del descenso), y la entidad optó por designar a Plat, hasta entonces el segundo técnico, al frente del banquillo. El Castellón obtuvo la permanencia con cierto margen en la 2024-25, pero no ha comenzado nada bien, lo que ha provocado la primera destitución de un entrenador en Segunda División este curso.

