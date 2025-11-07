Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel Jesús Orellana es el árbitro sevillano que arbitrará el Málaga-Córdoba. FEF/CTA
Segunda

Un árbitro andaluz pitará el derbi entre Málaga y Córdoba

El sevillano Manuel Jesús Orellana Cid se convertirá en el primer colegiado en dirigir a dos equipos de su misma comunidad.

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El fútbol español vivirá este sábado un hecho histórico. El derbi andaluz entre Málaga y el Córdoba, que se disputará en La Rosaleda dentro de ... decimotercera jornada de Segunda, quedará para la historia por un detalle que trasciende el resultado, los rivales y el escenario del choque. Será el primer partido en el que un árbitro andaluz dirija a dos equipos de su misma comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

