Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rüdiger golpea el balón durante el entrenamiento de este viernes en Valdebebas. Real Madrid
Jornada 14

Xabi Alonso recupera soldados para la causa

Rüdiger y Mastantuono apuntan a entrar en la lista para el duelo con el Girona, en el que también estará Courtois, una vez superada la gastroenteritis

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Buenas y tranquilizadoras noticias para Xabi Alonso, que recuperó soldados para la causa durante el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este viernes ... en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono se ejercitaron con el grupo y apuntan a formar parte de la expedición que se medirá el domingo al Girona en Montilivi, donde igualmente estarán Thibaut Courtois y Eduardo Camavinga. También Éder Militao se ejercitó con el grupo, aunque de forma parcial. Si bien parece descartada su presencia ante el Girona, la vuelta a la acción del brasileño está más cerca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  10. 10 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Xabi Alonso recupera soldados para la causa

Xabi Alonso recupera soldados para la causa