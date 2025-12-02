Xabi Alonso se rebrinca: «¿A qué juega mi Real Madrid? A fútbol»

Xabi Alonso no pasa por su mejor momento en el banquillo del Real Madrid y el ambiente que rodea al equipo no es el mejor ... ni fuera ni dentro del vestuario. De hecho, antes de la visita a Olympiacos la pasada semana, el residente Florentino Pérez habló con su entrenador para transmitirle confianza. Una charla que se ha repetido tras el empate ante el Girona que supuso perder el liderato liguero. «Sí, he vuelto a hablar con el presidente; y las conversaciones son muy positivas, en buen tono», confesó Alonso en la previa del partido en San Mamés ante el Athletic.

Los blancos llegan a Bilbao con el objetivo de romper la racha de tres empates consecutivos en Liga, una situación que no ha hecho saltar las alarmas en el técnico tolosarra, que pese a la situación transmite calma: «Queda mucho, más de un tercio, está todo igualado y queda un mundo». Como en su tiempo de futbolistas regatea la pregunta de si mañana se juega el puesto, pero ironizó al ser preguntado a qué juega su Madrid: «A fútbol». «Intentando hacerlo lo mejor posible, pero ha habido partidos no tan buenos y eso es lo que queremos corregir», argumentó para mandar un mensaje de confianza.

Alonso sabe que el cargo de entrenador del Real Madrid siempre está en boca de todos, que se mira con lupa y que convive «con la exigencia y las críticas», pero reconoció que «estamos donde estamos tanto en la clasificación, como en todo». «Estamos centrarnos en lo que podemos cambiar, en eso pensamos», dijo para zanjar la pregunta sobre si tiene la sensación de que hay gente que puede empezar a dudar de él.

«Cuando el equipo fluye, es mejor»

Sobre cuál es el motivo que ha llevado al equipo a encadenar tres empates consecutivos en Liga, Xabi Alonso insistió en que «este equipo, estos jugadores, siempre han intentado dar el máximo. Y luego ha habido partidos buenos... y otros, no tan buenos». Sin embargo sí confiesa que les ha faltado «ser más constantes en el juego».

Uno de los factores que se han puesto sobre la mesa sobre los malos resultados en las últimas semanas ha sido la intensidad de los futbolistas y, en algunos casos, la falta de actitud y compromiso con el técnico. «El camino es exigente para todos y mantener la energía al 100% es complicado, pero debemos pensar en ser más regulares, en crecer», dijo Alonso. El técnico es consciente de que esto «nace cuando tienes un buen feeling. Cuando el equipo fluye, es mejor».