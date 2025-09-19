Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, durante su rueda de prensa previa al duelo ante el Espanyol. EP
Jornada 5

Xabi Alonso: «Ayer no era el día para hablar con Vinicius; hoy estaba más positivo»

«Me hubiese gustado que la decisión fuese otra; si se acepta un error debería tener sus consecuencias», lamenta el técnico blanco respecto a la decisión de mantener la sanción a Huijsen

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:15

El ruido no cesa alrededor de la situación de Vinicius en el Real Madrid, y Xabi Alonso capea como puede el temporal, con su estilo ... siempre tan diplomático en la sala de prensa como intervencionista sobre el césped. «Yo le veo bien. Verlo de fuera y no estar con él en el día a día es muy diferente. Ayer veías que no era el momento de hablar con él, pero hoy ya estaba más positivo. He hecho algo individual con él, respecto a las finalizaciones, hemos hablado un poquito y mañana ya veremos», valoró en torno al estado de ánimo del brasileño, suplente en dos de los cinco partidos oficiales del equipo blanco esta temporada. «Para mí hay muchos jugadores importantes en este equipo y Vini es uno de ellos. Necesito que todos rememos en la misma dirección», añadió en este sentido.

