Fede Valverde, durante el partido entre el Rayo y el Real Madrid. Sergio Pérez / EFE

Valverde, diez días de baja por una lesión muscular

El uruguayo no viaja con su selección durante la ventana FIFA y trabajará en Valdebebas para estar recuperado a la vuelta

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Fede Valverde sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid, que examinaron ... al futbolista después de que abandonase el terreno de juego durante los últimos minutos del duelo ante el Rayo Vallecano por unas molestias.

