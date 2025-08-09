Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gavi y Lamine celebran un tanto durante la pretemporada. Efe
Barcelona

El caso Ter Stegen opaca la disputa del Gamper

El Barça se mide hoy al reforzado Como de Cesc en lo que será un pequeño plebiscito de la afición azulgrana en el estadio Johan Cruyff

Daniel Panero

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:14

El Barcelona juega este domingo un Trofeo Joan Gamper raro donde los haya. El conjunto que dirige Hansi Flick se mide al Como, un rival ... atractivo, pero lo hace en el Estadio Johan Cruyff con apenas 6.000 espectadores y con el ambiente enrarecido después de una semana en la que el claro protagonista ha sido Ter Stegen. El meta alemán se negó a firmar el informe médico primero, luego se quedó sin capitanía y con un expediente disciplinario y finalmente cambió su decisión y retomó su estatus en la plantilla. El sainete ha dejado fría a una afición que, en su minoría, podrá hacer un primer plebiscito en la presentación del equipo.

