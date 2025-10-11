Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kylian Mbappé se retiró del Francia-Azerbaiyán tras recibir un golpe en el tobillo. Afp

El Real Madrid respira con Mbappé

Sufre una contusión leve en el tobillo derecho, la misma zona que ya le venía dando molestias en los últimos días

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:18

El Real Madrid puede respirar tranquilo. Kylian Mbappé, que este viernes encendió todas las alarmas al retirarse lesionado del partido entre Francia y Azerbaiyán en ... el minuto 82, regresó este mismo sábado a la capital española. Tras realizarse pruebas médicas, los galenos han descartado una lesión de gravedad del delantero francés, que ya se fue con molestias a la concentración de la selección gala. Mbappé sufre una contusión leve en el tobillo derecho, la misma zona que ya le venía dando molestias en los últimos días, pero que no le impedirá entrenarse con normalidad a partir de la próxima semana.

