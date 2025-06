Portillo: gol histórico y récord de ascensos a Primera División

Hay una fórmula más práctica y sencilla para lograr el ascenso a Primera División que la inversión en una buena nómina de jugadores: fichar a ... Portillo. El volante paleño, exmalaguista y forjado en su cantera, ha logrado este sábado un récord en el fútbol español, el de ascensos a la máxima categoría, con cinco, todos con equipos distintos y en cada una de las campañas en que ha militado en Segunda.

Pero por si esto fuera poco fue él el que consiguió el tanto decisivo, con un remate a a media vuelta a la escuadra dentro del área. Fue el 3-1, ya en la prórroga, y aunque al Oviedo le bastaba el 2-1 (por el factor clasificación), la hazaña de Portillo allanó la tarea, en un Carlos Tartiere abarrotado y con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso en la grada.

Ampliar Un aficionado del Oviedo con una pancarta alusiva al récord de Portillo. LALIGA

No ha habido error para Portillo: a sus 35 años (cumplidos hace unos días), ha logrado subir en el Betis (2014-15), Getafe (2016-17), Almería (2021-22) y Leganés (2023-24) y, ahora, el Oviedo. Desgraciadamente, Portillo no ha jugado en el Málaga en Segunda, y por tanto no ha podido regalarle un ascenso. Siempre que se alista en la categoría, asciende.

"Nunca había tenido tanta confianza en que lo íbamos a conseguir, pese a que se puso muy complicado. Le pegué con todo, con el alma"

"Nunca había tenido tanta confianza en que lo íbamos a conseguir, pese a que se puso muy complicado", reconoció tras el partido de este sábado el jugador al micrófono de la Liga Hypemotion TV. "Esto no tiene precio", admitió casi emocionado un Portillo que admitió que "le pegue con todo, con el alma".

Curiosamente, el jugador estaba sin equipo ya arrancada esta última temporada, y fichó por el Oviedo en noviembre, y algo similar le sucedió en el Leganés (firmó a mitad de septiembre). Este sábado, vivió el ascenso del Oviedo (24 años después) desde el campo, después de relevar a Colombatto en el minuto 73 y de ser fundamental después.

🌟 UN GOLAZO DE PRIMERA.



Francisco Portillo para completar el sueño del ascenso. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CvERrWB5fJ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) June 21, 2025

El primer ascenso de Portillo fue con el Betis en la campaña 2014-15, recién llegado del Málaga, en donde disfrutó de la etapa de la Champions a las órdenes de Pellegrini, para el que era un jugador que encajaba mucho en su sistema de juego, con interiores muy asociativos, más que extremos. De verdiblanco no se puede decir que completara una temporada sobresaliente, con 1.560 minutos en 23 partidos (15 de titular), pero con tres goles y cuatro asistencias, participando de forma directa o indirecta en siete tantos, que no son malos datos en un jugador con más visión de juego que remate.

Fue en el Getafe, a las órdenes de Bordalás, cuando Portillo ha llegado a su mejor rendmiento, una versión muy madura, con excelentes prestaciones defensivas, sin perde un ápice de aportación en ataque, con su buen manejo de balón y buenas decisiones en el campo. En la 2016-17 llegó a los 2.867 minutos en 38 partidos (33 en el once inicial), con cuatro goles y siete asistencias, varias de ellas en los 'play-off'.

Ampliar Portillo, en sus diferentes etapas en el Betis, Almería,Leganés y Getafe, y en el centro, ahora con el Oviedo. EFE/ 'EL COMERCIO'

En la 2021-2022 volvió a subir, ahora en el Almería. Con 2.636 minutos, 39 partidos (32 de titular), tres goles y ocho asistencias, pero en su segundo año de rojiblanco, ya en la élite (2022-23), perdió protagonismo, con sólo 784 minutos y sólo cinco encuentros de titular, en una temporada culminada con la permanencia.

El exmalaguista Benítez y Manolete habían logrado cuatro ascensos a Primera, pero se ven superados ya por Portillo

En el Leganés fueron 2.475 minutos en 34 partidos (28 de titular), con un gol y siete asistencias, y el ascenso por la vía directa, además como campeón de la competición, en una plantilla que no estaba ni mucho menos confeccionada con tal objetivo.

Hasta anoche sólo sólo se conocían dos precedentes como el suyo, y uno de ellos de un exmalaguista (alicantino de nacimiento, pero malagueño de adopción), Antonio Benítez, todos con el extinto Club Deportivo Málaga (1964-65, 1966-67, 1969-70 y 1975-76), y el caso del coruñés Manuel Ríos Quintanilla, 'Manolete', que subió tres veces con el Deportivo (1965-66, 1967-68 y 1970-71) y una con el Hércules (1973-74).