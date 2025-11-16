Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jan Oblak, durante un calentamiento en un partido de la Liga. EP
Atlético

Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

El portero colchonero completó la derrota ante Kosovo, pero su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, agravadas durante el partido

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:54

El 'virus FIFA' vuelve a actuar. Esta vez el perjudicado ha sido el Atlético, cuando han saltado las alarmas con su portero, Jan Oblak. El ... guardameta esloveno completó el partido entero de su selección, en la derrota ante Kosovo, que les deja sin opciones de clasificarse para el Mundial. A la conclusión del duelo, su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, pero que se habían agravado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

