Marcus Sorg, durante la rueda de prensa previa al clásico. EP
Jornada 10

Marcus Sorg: «Todo está al 50%, quien rinda mejor ganará»

«En el Bernabéu nunca sabes qué puede pasar, pero estamos preparados», advirtió el segundo entrenador del Barcelona antes de medirse al Real Madrid

Cristián Ramón Cobos

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:04

Marcus Sorg gana protagonismo de cara al gran partido de la temporada: el clásico español. Después de la expulsión ante el Girona que recibió Hansi ... Flick, que le impedirá estar a pie de campo en el Santiago Bernabéu, su segundo entrenador se hará cargo del equipo azulgrana y este sábado ha sido el responsable de la rueda de prensa previa al partido. El ayudante alemán ha querido recordar que los antecedentes en este tipo de duelo apenas cuentan: «Todo está al 50%, quien rinda mejor en el terreno de juego, ganará», confirmó.

