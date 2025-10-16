Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antoine Griezmann y Josep Maria Bartomeu, el día de la presentación del futbolista francés con el Barça. Efe

El juez ve dos delitos en el fichaje de Griezmann por el Barça

El club azulgrana pudo incurrir en administración desleal y falsedad contable al pagar 15 millones para frenar la denuncia del Atlético por negociar con un futbolista con contrato en vigor

C. P. S.

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:00

Existen indicios de que el Barcelona pudo incurrir en los delitos de administración desleal y falsedad contable en el pago de 15 millones al Atlético ... de Madrid por el fichaje de Antoine Griezmann en 2019. Así lo determina el juez que investiga al club azulgrana por el pago de comisiones en fichajes durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu.

