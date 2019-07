Joao Félix, el «niño de oro» que eligió el Atlético Joao Félix, con su nueva camiseta. El flamante fichaje rojiblanco no quiere saber nada de su precio y sí de su fútbol: «Yo estoy aquí para hacer mi historia, para ser recordado como Joao Félix» JAVIER VARELA Madrid Lunes, 8 julio 2019, 14:05

Joao Félix ya presume de rojiblanco. El niño prodigio del fútbol portugués, por el que el Atlético ha desembolsado 126 millones de euros, fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del conjunto colchonero. Una presentación sin público, pero con una sala de prensa abarrotada de familiares, amigos del futbolista y Paulo Futre, leyenda portuguesa y rojiblanca. Medios nacionales e internacionales, sobre todo portugueses, no quisieron perderse el estreno del nuevo '7' atlético. «Estoy muy contento por ser parte de este proyecto y de la historia del club», fueron sus primeras palabras. «Cualquier jugador quiere jugar en los mejores equipos del mundo y el Atlético es uno de ellos», añadió.

Tímido, con discurso fácil y corto, la nueva estrella del Atlético no quiere ni oír hablar del dinero que ha pagado el conjunto rojiblanco por él. «Este tema de las cantidades son temas de mercado y no sé nada de eso. No le presto atención a nada de eso. Me limito a jugar y hacerlo lo mejor que puedo para ayudar al club en el que estoy». «Estoy aquí para ser recordado y para hacer historia». Joao, que ya ha conocido a sus nuevos compañeros, reconoció que le han recibido «muy bien». «Me han acogido de la mejor forma posible y eso es bueno porque me ayudará a integrarme y a ganar confianza».

El talento fue la palabra más repetida en la presentación del portugués. «Hay personas con virtudes innatas que destacan su talento en sus primeros años de la vida, escritores, pintores, escultores… hasta convertirse en leyendas en su disciplina», señaló Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco. «Talento es la palabra que mejor le define», señaló antes de lanzarle un desafío a su nuevo jugador con mensaje al anterior portador de ese número: «La camiseta con el 7 que te vamos a dar es la camiseta del compromiso».

Arropado por dos leyendas

Adelardo Rodríguez, el futbolista que más veces ha vestido al camiseta del Atlético, y Paulo Futre fueron los encargados de darle la bienvenida. «Escuché durante dos meses que el niño de oro iba al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester, a la Juventus… y cuando he visto que ha venido aquí es una felicidad enorme. Contento como colchonero y como portugués, porque tiene todo para triunfar». «Tiene talento, carácter y va a aguantar la presión del Metropolitano. Está preparadísimo», sentenció la leyenda atlética. Más moderado se mostró Adelardo: «Vienes a un equipo, que es mi equipo, con la mejor afición. Creo que en el Atleti vas a ser lo que fue Paulo, que fue un ídolo. A ver si puedes superarlo», señaló.

«¿Superar a Cristiano? Estoy aquí para hacer mi historia» JOAO FÉLIX

Vestido con una camisa blanca, fue inevitable preguntarle por el Real Madrid, al que se enfrentará en la pretemporada. «Jugar contra el Real Madrid, aunque no estuviese en el Atlético siempre es bueno, pero estando en el Atlético será especial porque es un rival directo». Además, huyó de las comparaciones con Cristiano Ronaldo: »Es un gran jugador y actualmente es el mejor del mundo y, a lo mejor, de siempre«. El nuevo jugador del Atlético, reconoció que el ahora jugador de la Juventus le habló de Madrid, pero fue rotundo cuando se le insistió por si podrá llegar al nivel del portugués: »Yo estoy aquí para hacer mi historia, para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y Joao Félix es Joao Félix«.