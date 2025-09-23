Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine, tras recibir el Trofeo Kopa 2025. Afp
Análisis

Lamine Yamal y Vinicius, parecidos razonables

El azulgrana está llamado a dominar la nueva era en el mundo del fútbol, pero hay inquietud sobre la influencia de su entorno

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:33

Hay quien desde la distancia ve parecidos razonables entre Lamine Yamal y Vinicius. Los dos son estrellas en sus equipos, jóvenes y tienen cualidades para ... disputarse títulos y trofeos individuales. El futbolista español, que apenas supera la mayoría de edad, se ha ganado por méritos propios estar ya en el olimpo futbolístico, coquetear con la sucesión de Leo Messi y coleccionar Balones de Oro. Pero, de momento, tendrá que esperar a 2026 para tener el primero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  4. 4 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  8. 8 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  10. 10

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lamine Yamal y Vinicius, parecidos razonables

Lamine Yamal y Vinicius, parecidos razonables