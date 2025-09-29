Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Guerra arbitral en España: el jefe del VAR presume de su corto mandato y su predecesor le responde con sorna

El actual responsable del VAR, Eduardo Prieto Iglesias, afirma que desde la llegada al cargo del nuevo equipo directivo «el mérito» y la «calidad del trabajo» marcan los ascensos en la carrera de los árbitros

A. Mateos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:44

Eduardo Prieto Iglesias, responsable del VAR en el fútbol español desde este verano, y Carlos Clos Gómez, su predecesor en el cargo, se enzarzaron ayer ... en las redes sociales porque el primero presumió de su corto mandato con una medida que, según el segundo, ya la había ideado el equipo directivo anterior. Además, Prieto Iglesias afirmó que desde el cambio de gobierno en la cúpula arbitral, «el mérito» y la «calidad del trabajo» marcan los ascensos en la carrera de los árbitros. Un dardo directo a los anteriores dirigentes del CTA, que salieron por la puerta de atrás, entre otros motivos, por la gestión pública que hicieron del caso Negreira.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  8. 8 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Guerra arbitral en España: el jefe del VAR presume de su corto mandato y su predecesor le responde con sorna

Guerra arbitral en España: el jefe del VAR presume de su corto mandato y su predecesor le responde con sorna