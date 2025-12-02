Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Frenkie de Jong, en su último partido con el Barça ante el Chelsea. EP

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

El centrocampista neerlandés sufre un proceso febril y se cae de la convocatoria para el choque clave ante el Atlético

R. D.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:50

Frenkie de Jong no jugará esta noche el duelo por el liderato entre el Barça y el ante el Atlético de Madrid. El Barça ha ... comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el nuevo Camp Nou.

